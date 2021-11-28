للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 21 طابق | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 21 طابق | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع تصريح بناء فندق مكون من 21 طابق مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 980960 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن مدينة شخبوط مدينة شخبوط أو كما تُسمى مدينة خليفة ب، هي جزء من مشروع مدينة خليفة في ابوظبي وواحدة من أشهر المناطق السكنية في العاصمة.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0506679466

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2112969
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- في أبو ظبي الإمارات

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24/11/2021
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24/11/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | موقع مميز | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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