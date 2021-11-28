للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء فندق 21 طابق | مدينة شخبوط أبوظبي أرض تجارية على زاويتين و 3 شوارع تصريح بناء فندق مكون من 21 طابق مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : LP 980960 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733