للبيع .أرض تجارية | تصريح بناء بناية | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مساحة الارض : 3,275.38 متر مربع مساحة البناء : 122,062.74 قدم مربع الارتفاع : 21 م كود رقم : PL 117278 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group