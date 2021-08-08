للبيع .أرض تجارية | تصريح بناء بناية | المريف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض تجارية | تصريح بناء بناية | المريف أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء طابق أرضي و 5 طوابق مساحة الأرض : 41,750 قدم مربع مساحة البناء : 88,996 قدم مربع كود رقم : LP 964733 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/8/2021
رقم الإعلان: 2101972
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4/8/2021
صورة الاعلان: للبيع. أرض تجارية | روضة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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