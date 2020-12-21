للبيع.أرض تجارية | تصريح بناء برج 25 طابق | مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض تجارية في محمد بن زايد بموقع متميز عليها تصريح بناء برج هو الأول من نوعه في محمد بن زايد البناء للاستخدام التجاري والسكني مكون من : بيسمنت - 2 طابق بوديوم - 25 طابق مساحة الأرض : 25910 قدم مربع مساحة البناء : 199106 قدم مربع كود رقم : PL 116832 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733