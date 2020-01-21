(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية تصريح بناء برج في شارع المطار أبوظبي تقع هذه الأرض التجارية على زاوية وشارعين تبلغ مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع يوجد تصريح بناء لبرج يتكون من : الطابق الباسمينت - الطابق الأرضي (محلات) - 15 طابق كود رقم : PL 114954 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049928
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