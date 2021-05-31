(للبيع)
|للبيع . أرض تجارية | بموقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض تجارية مساحة الأرض : 15,002 قدم مربع كود رقم : LP 964602 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095587
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