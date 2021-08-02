للبيع. أرض تجارية | بموقع مميز | روضة أبوظبي أرض تجارية على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 19,018 قدم مربع مساحة البناء : 129,560 قدم مربع كود رقم : LP 964557 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 ، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية .