للبيع | أرض تجارية بمساحة : 21,139.48 قدم مربع | مدينة خليفة أبوظبي مساحة الأرض : 21,139.48 قدم مربع السعر قابل للتفاوض كود رقم : PL 116222 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً