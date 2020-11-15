للبيع .أرض تجارية بمساحة كبيرة وموقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .أرض تجارية بمساحة كبيرة وموقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي تبلغ مساحة هذه الأرض التجارية : 31,644 قدم مربع كود رقم : PL 114727 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072548
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14/11/2020
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14/11/2020
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14/11/2020
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11/11/2020
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للبيع ارض سكنية منطقة جنوب الشامخة موقع مميز سعرمغري

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- في أبو ظبي الإمارات

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3/11/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة شارع موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة شارع موقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع ارض سكنية منطقة الشامخة شارع موقع مميز مساحة الارض(150*150 قدم ) الارض جاهز للبناء السعر( 2.9.
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18/10/2020
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