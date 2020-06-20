للبيع | أرض تجارية بمساحة كبيرة | مدينة زايد حي العاصمة أبوظبي أرض تجارية تبلغ مساحتها : 34,500 قدم مربع كود رقم : PL 115964 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد /سامح 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733