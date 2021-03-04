للبيع.أرض | تجارية | بمساحة كبيرة | مدينة خليفة أبوظبي مساحة الأرض : 31,644 قدم مربع كود رقم : PL 114727 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد اشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733