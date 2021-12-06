للبيع.أرض تجارية | المصفح الشعبية أبوظبي أرض تجارية بموقع متميز عليها تصريح بناء برج البناء للاستخدام التجاري والسكني مكون من : باسمينت - 2 طابق بوديوم - 25 طابق مساحة الأرض : 25,910 قدم مربع مساحة البناء : 199,106 قدم مربع كود رقم : LP 964790 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733