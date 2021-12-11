للبيع. أرض تجارية | الشهامة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مكونة من : أرضي + ميزان + 3 طوابق مساحة الأرض : 4,000 قدم مربع كود رقم : LP 979276 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية .