للبيع.أرض تجارية | أدنيك أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 31,000 قدم مربع مساحة البناء : 334,000 قدم مربع مصرح عليها بناء شقق فندقية يتكون من : أرضي - ميزان - 24 طابق كود رقم : LP971664 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد اشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً