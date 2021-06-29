(للبيع)
|للبيع.أرض تجارية | أدنيك أبوظبي الأرض تبلغ مساحتها : 31,000 قدم مربع مساحة البناء : 334,000 قدم مربع مصرح عليها بناء شقق فندقية يتكون من : أرضي - ميزان - 24 طابق كود رقم : LP971664 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد اشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي : تعد أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098382
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