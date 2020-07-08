للبيع.أرض استثمارية | منطقة الخبيصي العين

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صورة الاعلان: للبيع.أرض استثمارية | منطقة الخبيصي العين - في العين الإمارات

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للبيع.أرض استثمارية | منطقة الخبيصي العين أرض استثمارية مساحة الأرض : 7,879.15 قدم مربع كود رقم : PL 116305 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA). تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا، وهي تتمتع بقاعدة عملاء محلية قوية وعالمية .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
العين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/7/2020
رقم الإعلان: 2063073
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