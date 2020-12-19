للبيع.أرض استثمارية مميزة | مساحة : 8,988 قدم مربع | العامرية العين تتشرف شركة فاين هوم بتقديم لكم أرض استثمارية للبيع مساحة ال:رض : 8,988 قدم مربع كود رقم : PL 117292 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA) تأسست الشركة منذ عام 2004 وهي في مجال العقارات لمدة 15 عامًا،