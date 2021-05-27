للبيع.أرض استثتمارية | على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض استثمارية مساحة الأرض : 13,561.29 قدم مربع كود رقم : LP 980255 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733