للبيع.أرض استثتمارية | على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.أرض استثتمارية | على زاوية وشارعين | مدينة زايد أبوظبي أرض استثمارية مساحة الأرض : 13,561.29 قدم مربع كود رقم : LP 980255 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/5/2021
رقم الإعلان: 2095182
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | على شارعين | مدينة زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

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للبيع.أرض سكنية | الشامخة أبوظبي أرض سكنية على شارعين مساحة الأرض : 5,382 قدم مربع كود رقم : LP 979.
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25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة الشوامخ قريبة من الخدمات - في أبو ظبي الإمارات

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25/5/2021
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للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .أرض سكنية | منطقة المشرف أبوظبي أرض سكنية تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع كود رقم : LP 97989.
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25/5/2021
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنيه في مدينة محمد بن زايد مس.
القسم: 

اتصل

25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مكونة من : أرضي - ميزان - 3 طوابق .
القسم: 

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25/5/2021
صورة الاعلان: للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع . أرض تجارية | الشامخة أبوظبي أرض تجارية تصريح بناء بناية مكونة من : أرضي - ميزان - 3 طوابق .
القسم: 

اتصل

25/5/2021
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