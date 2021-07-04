للبيع .أرض أستثمارية | موقع متميز | مدينة زايد أبوظبي أرض ستثمارية تقع على زاوية وشارعين مساحة الأرض : 8,539.92 قدم مربع كود رقم : LP 979998 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733