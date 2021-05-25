للبيع . أرض أستثمارية | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع . أرض أستثمارية | موقع متميز | مدينة خليفة أبوظبي أرض ستثمارية تقع على زاوية وشارعين مساحة الارض : 8,539.92 قدم مربع كود رقم : LP 979998 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 معلومات عن مدينة زايد (مدينة خليفة ج) مدينة زايد (مدينة خليفة ج) المعروفة سابقاً باسم منطقة العاصمة ابوظبي، هي المشروع الجديد الذي سيتم بناؤه بين مدينة محمد بن زايد ومطار أبوظبي الدولي.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/5/2021
رقم الإعلان: 2095080
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24/5/2021
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القسم: 

اتصل

24/5/2021
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