للبيع.أرضين سكنيتين متجاورتين في شارع المرور أبوظبي أرضين سكنيتين متجارتين مجموع مساحتهما : 4,800 قدم مربع كود رقم : RL 8386 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة المرور : تعتبر منطقة المرور واحدة من أفضل المناطق لاستئجار العقارات في عاصمة أبوظبي، حيث تضم مزيجاً من عقارات تجارية و سكنية مختلفة، كما تتمتع ببيئة هادئة وحيوية إلى حدٍ ما بعيداً عن ضجيج المدينة، ولكنها في الوقت ذاته تقع بالقرب من جميع الخدمات والمرافق الأساسية، و