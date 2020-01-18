للبيع.أرضين سكنيتين متجاورتين في شارع المرور أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.أرضين سكنيتين متجاورتين في شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.أرضين سكنيتين متجاورتين في شارع المرور أبوظبي أرضين سكنيتين متجارتين مجموع مساحتهما : 4,800 قدم مربع كود رقم : RL 8386 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة المرور : تعتبر منطقة المرور واحدة من أفضل المناطق لاستئجار العقارات في عاصمة أبوظبي، حيث تضم مزيجاً من عقارات تجارية و سكنية مختلفة، كما تتمتع ببيئة هادئة وحيوية إلى حدٍ ما بعيداً عن ضجيج المدينة، ولكنها في الوقت ذاته تقع بالقرب من جميع الخدمات والمرافق الأساسية، و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/1/2020
رقم الإعلان: 2049429
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