(للبيع)
|للبيع.أرضين سكنيتين متجاورتين في شارع المرور أبوظبي أرضين سكنيتين متجارتين مجموع مساحتهما : 4,800 قدم مربع كود رقم : RL 8386 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733 منطقة المرور : تعتبر منطقة المرور واحدة من أفضل المناطق لاستئجار العقارات في عاصمة أبوظبي، حيث تضم مزيجاً من عقارات تجارية و سكنية مختلفة، كما تتمتع ببيئة هادئة وحيوية إلى حدٍ ما بعيداً عن ضجيج المدينة، ولكنها في الوقت ذاته تقع بالقرب من جميع الخدمات والمرافق الأساسية، و
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049429
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