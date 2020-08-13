للبيع أراضى وسكن عمال ومستودعات فى الصجعة الشارقة

للبيع ارض في صناعية الصجعه 10 آلاف قدم-ملك-ثاني قطعة من الشارع القار بجانبها اراضي مبنية الخدمات متوفرة -الارض فاضية غير مبنية - مطلوب 390 الف درهم قابل للتفاوض . للبيع ارض في الصجعه مساحة 9000 قدم = 836,12 متر مربع مطلوب 380 الف درهم قابل للتفاوض . للبيع سكن عمال في الصجعه 52 غرفة تتسع الغرفة ل 6 أشخاص 6 مطابخ 30 حمام محلين تجاريين المساحة: 20 الف قدم مربع مطلوب 5 مليون قابل للتفاوض .