للبيع أراضى وسكن عمال ومستودعات فى الصجعة الشارقة

(للبيع)
|للبيع ارض في صناعية الصجعه 10 آلاف قدم-ملك-ثاني قطعة من الشارع القار بجانبها اراضي مبنية الخدمات متوفرة -الارض فاضية غير مبنية - مطلوب 390 الف درهم قابل للتفاوض . للبيع ارض في الصجعه مساحة 9000 قدم = 836,12 متر مربع مطلوب 380 الف درهم قابل للتفاوض . للبيع سكن عمال في الصجعه 52 غرفة تتسع الغرفة ل 6 أشخاص 6 مطابخ 30 حمام محلين تجاريين المساحة: 20 الف قدم مربع مطلوب 5 مليون قابل للتفاوض .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|0524297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- السجعه
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|380,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065136
3,000,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,150,000 درهم
950,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,750,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
3,000,000 درهم
1,400,000 درهم
3,000,000 درهم
880,000 درهم
850,000 درهم
880,000 درهم
500,000 درهم
650,000 درهم
650,000 درهم
(للإيجار)- في الشارقة الإمارات
500,000 درهم
590,000 درهم