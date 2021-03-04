للبع.بناية سكنية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبع.بناية سكنية | 9 طوابق | النادي السياحي أبوظبي بناية مطلة على شارعين مكونة من : طابق باسمينت - طابق أرضي - طابق ميزان - 9 طوابق كود رقم : RB 114104 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/3/2021
رقم الإعلان: 2086055
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