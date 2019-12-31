للباحثين عن عمل مطلوب اصطاف كامل في شرم الشيخ براتب يصل الى 4200ج + تبس مطلوب أفراد أمن - مساعد وايتر - هاوس كيبينج - استيوارد - عمال زراعة - وايتر - مغسلة يوفر العمل سكن + 3 وجبات كل يوم + مواصلات داخلية وخارجية + تأمينات صحية واجتماعية شروط التقدم للعمل :- السن ما بين 18 وحتى 35 عام عدد أيام العمل 45 يوم و15 يوم اجازة