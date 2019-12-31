(فرصة عمل)
|للباحثين عن عمل مطلوب اصطاف كامل في شرم الشيخ براتب يصل الى 4200ج + تبس مطلوب أفراد أمن - مساعد وايتر - هاوس كيبينج - استيوارد - عمال زراعة - وايتر - مغسلة يوفر العمل سكن + 3 وجبات كل يوم + مواصلات داخلية وخارجية + تأمينات صحية واجتماعية شروط التقدم للعمل :- السن ما بين 18 وحتى 35 عام عدد أيام العمل 45 يوم و15 يوم اجازة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة شمس جروب
|التليفون:
|01029000043
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047176
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل