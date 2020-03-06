(للبيع)
|للباحثين عن براد هولندي الصنع نظيف لنقل اللحوم والمجمدات اليكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 213081 برادة van eck الهولنديه مع مبرد كارير فيكتور 1850 لنقل اللحوم موديل 2008 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 2.70سم . الطول 13متر و32 سم . عرض2.52 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مكة
مكة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055223
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
(للبيع)- في مكة السعودية
1 ريال
1 ريال
1 ريال