للباحثين عن براد هولندي الصنع نظيف لنقل اللحوم والمجمدات اليكم هذا العرض رقم العرض للسؤال عنه هو 213081 برادة van eck الهولنديه مع مبرد كارير فيكتور 1850 لنقل اللحوم موديل 2008 مواصفات قياسية للسفر الدولي ارتفاع 2.70سم . الطول 13متر و32 سم . عرض2.52 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور ساف لم تعمل بالسعودية للسعر النهائي وتفاصيل كاملة للعرض فقط اتصل بنا هاتفيا او واتساب علي رقم جوال 0509313043 ومن خارج المملكة راسلنا واتساب علي 00966509313043 #برادتك_عندنا