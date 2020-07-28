للباحثين عن براد بحالة نظيفة جدا وبسعر مميز. يرجي التواصل لمعاينة البراد بمعرضنا للبيع برادة فان إيك الهولندية العريقة الهولنديه الصنع موديل 2004 مع مبرد ثرموكنق SL 200 E الشهير والقوي جدا ، يعمل بالديزل والكهرباء مواصفات قياسية للسفر الدولي رقم العرض هو 70920 الطول 13 متر و40 سم .عرض 252 سم . ارتفاع 260 سم شاسيه كامل قوي جدا مع محاور bpw الحالة جيدة جدا ولم تعمل بالسعودية للمعاينة يرجي التواصل على 0509313043 هاتفيا او واتس اب أو أرسل لنا رقم جوالكم للتواصل #براد_جدة