(للبيع)
|للباحثين عن براد الماني نظيف وبأبعاد ممتازة وبقوة تجميد وتبريد sl200 رقم العرض هو 210011 للبيع برادة شيمتز موديل 2001 مع مبرد ثيرموكنج sl200 مواصفات قياسية للسفر الدولي الأبعاد : أبعاد قياسية الطول 13 متر و60 سم عرض 2.52سم ارتفاع 2.65 سم لنقل وخزن أكبر شاسيه قوي جدا مع محاور ساف للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|البرادات العالمية
|التليفون:
|0509313043
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرباض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053483
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال