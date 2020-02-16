للباحثين عن براد الماني نظيف وبأبعاد ممتازة وبقوة تجميد وتبريد sl200 رقم العرض هو 210011 للبيع برادة شيمتز موديل 2001 مع مبرد ثيرموكنج sl200 مواصفات قياسية للسفر الدولي الأبعاد : أبعاد قياسية الطول 13 متر و60 سم عرض 2.52سم ارتفاع 2.65 سم لنقل وخزن أكبر شاسيه قوي جدا مع محاور ساف للسعر واي تفاصيل اخري يرجي التواصل هاتفيا او واتس اب علي رقم 0509313043 او ارسل لنا رقم جوالكم ونتواصل معكم #برادتك_عندنا