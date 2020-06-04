للايجار من المستقبل للخدمات السياحيه

(للإيجار)
|شركه المستقبل للخدمات السياحيه وايجار السيارات في مصر تعلن عن توفير احدث السيارات وموديلات حديثه ومكيفه و بها اعلي درجات الSafety و تتمتع بتصميم رائع و جذاب و يتوفر لدينا #خدمه ليموزين علي مدار اليوم #خدمه استقبال العملاء من داخل صاله المطار #خدمه السفر لجميع المحافظات ( الاسكندريه - الساحل الشمالي - الغردقه - شرم الشيخ ) #خدمه رجال الاعمال #خدمه الحجز من الخارج و يتوفر لدي الشركه #سيارات بدون سائق #سائقين علي خلق و مؤهل عالي #مندوبين لتسليم و الاستلام من المطار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المستقبل للخدمات السياحيه
|التليفون:
|01018294388-01125111188
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|العنوان:
|Giza pyramid of cooperation- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060244
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