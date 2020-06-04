للايجار من المستقبل للخدمات السياحيه

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تفاصيل الإعلان
شركه المستقبل للخدمات السياحيه وايجار السيارات في مصر تعلن عن توفير احدث السيارات وموديلات حديثه ومكيفه و بها اعلي درجات الSafety و تتمتع بتصميم رائع و جذاب و يتوفر لدينا #خدمه ليموزين علي مدار اليوم #خدمه استقبال العملاء من داخل صاله المطار #خدمه السفر لجميع المحافظات ( الاسكندريه - الساحل الشمالي - الغردقه - شرم الشيخ ) #خدمه رجال الاعمال #خدمه الحجز من الخارج و يتوفر لدي الشركه #سيارات بدون سائق #سائقين علي خلق و مؤهل عالي #مندوبين لتسليم و الاستلام من المطار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المستقبل للخدمات السياحيه
التليفون: 01018294388-01125111188

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العنوان: Giza pyramid of cooperation- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/6/2020
رقم الإعلان: 2060244
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

(للبيع)

ماكينات تصوير شارب استيراد من اقوي ماكينات التصوير الوان وابيض واسود اقوي عروض ماكينات الوان mx2310 .
العنوان:

القاهرة - مصر

5,000 جنيه

4/6/2020
صورة الاعلان: النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

النيروز كوبي لماكينات التصوير شارب استيراد

(للبيع)

النيروز كوبي لمهمات المكاتب👍👍 #بيع صيانه كل ما يلزمك في ماكينات تصوير شارب✌.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/6/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

بسم الله الرحمن الرحيم حب ان اقدم لكم اخوانى شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب الشركه ت.
العنوان:

القليوبية - مصر

اتصل

4/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر

شاليه للبيع في راس سدر

(للبيع)

شاليه للبيه فى راس سدر قريه دايموند بيتش 55م مساحه وحديقه 25م. يطل على حمام سباحه ويبعد عن البحر 100.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

4/6/2020
صورة الاعلان: زى موحد - شركة يونيفورم

زى موحد - شركة يونيفورم

(للبيع)

زى موحد - شركة يونيفورم 01022216888 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنوية .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: يونيفورم مستشفى - ملابس طبية بالجملة

يونيفورم مستشفى - ملابس طبية بالجملة

(للبيع)

يونيفورم مستشفى - ملابس طبية بالجملة 01200561116 يونيفورم طبي يونيفورم ممرضة اسعار يونيفورم مستشفي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
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صورة الاعلان: مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 موديلات ملابس مدرسة ابتدائي لبس مدارس شركات تصنيع ي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم مصانع ( شركة السلام لليونيفورم 01118689995 ) افضل يونيفورم مهندسين شركة يونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: شركات زى الامن والحراسه شركة 3A لليونيفورم

شركات زى الامن والحراسه شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

شركات زى الامن والحراسه ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: مصنع بولو شيرت (شركة Tn لليونيفورم )

مصنع بولو شيرت (شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

مصنع بولو شيرت (شركة Tn لليونيفورم 01119959296) نصنع كل ما يتعلق باليونيفورم والزى الموحد بجميع ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/6/2020
صورة الاعلان: شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

شركة الدهمان للإستيراد والتصدير وتجارة الأخشاب

(للبيع)

[SIZE="5"]بسم الله الرحمن الرحيم[/SIZE] [SIZE="3"]أحب ان اقدم لكم اخوانى شركة الدهم.
العنوان:

القليوبية - مصر

201,227,777,079 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

ابدا صيف جديد وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

بدايتك لصيف احلى عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بامتلاك شاليه 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة

عيش ع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

ع اجمل شاطئ رملى امتلك شاليهك فى السخنة 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) قريب من اكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى السخنة قريب من حمامات السباحة

امتلك شاليه فى السخنة قريب من حمامات السباحة

(للبيع)

قريب من حمامات السباحة امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110 م (2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام +مط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

476,000 جنيه

3/6/2020
صورة الاعلان: قسط وامتلك شقتك فى تاون جيت

قسط وامتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

دلوقتى ولفترة محدودة هتقدر تقسط وتمتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية قريب من مسج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

489,000 جنيه

3/6/2020
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