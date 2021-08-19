للايجار مكروباص هايس

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للايجار مكروباص هايس - في القاهرة مصر

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للايجار مكروباص هايس مكيفة وعلي مستوي عالي من الامان والتعقيم الكامل للرحلات المصيفية والعائلية الممتعة نوفرلك احدث موديلات الباصات السياحية وباسعار منخفضة للغاية من شركتنا شركتنا توفر لك جميع التنقل الى جميع الشواطئ الصيفية ورحلات اليوم الواحد ( الساحل الشمالى _العين السخنه _ الاسكندرية _ راس البر _ سفاجا _ الغردقه_ راس سدر) استأجر تويوتا هاى اس باسرع وقت للاستمتاع بعروض شركتنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01121759535

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العنوان: 4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102978
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19/8/2021
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19/8/2021
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19/8/2021
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(مطلوب للإيجار)

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17/8/2021
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16/8/2021
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لانوس مانيوال للايجار

(للإيجار)

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العنوان:

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15/8/2021
صورة الاعلان: مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك لشركة ديكورات بمدينة نصر - في القاهرة مصر

مطلوب سيارات ملاكي بدون سائق أوتوماتيك لشركة ديكورات بمدينة نصر

(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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15/8/2021
صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 33 - في القاهرة مصر

ايجار باص مرسيدس 33

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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14/8/2021
صورة الاعلان: أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4 - في القاهرة مصر

أيجار ميتسوبيشى باجيرو 4×4

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/8/2021
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص سياحى تويوتا - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص سياحى تويوتا

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2021
صورة الاعلان: تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك - في القاهرة مصر

تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير هيونداى فان اتش وان ال 7 راكب لرحله مع عائلتك بكل سهوله ويسر السياره مكيفه و معقمه لسلامه العا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: استأجر اتوبيس المرسيدس او الشيفروليه ال 33 فرد - في القاهرة مصر

استأجر اتوبيس المرسيدس او الشيفروليه ال 33 فرد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار اتوبيس مرسيدس – شيفروليه 33 راكب لتوصيل لجميع المناسبات تقدم شركه تورست باص امكانيه نقل العم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,600 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: ايجار مينى باص ميتسوبيشي ال 28 فرد لسفريه مريحه وامنه - في القاهرة مصر

ايجار مينى باص ميتسوبيشي ال 28 فرد لسفريه مريحه وامنه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للتأجير مينى باص ميتسوبيشى 28 فرد الباص معقم ومجهز لذهاب الاجمل الشؤاطئ مثل الغردقه راس سدر مرسي مطر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

26/7/2021
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر 20 فرد – 24 فرد - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر 20 فرد – 24 فرد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر 20 فرد – 24 فرد لشرم الشيخ لرؤيه اجمل الشؤاطئ ف شرم مثل شاطئ الفنار بشرم الشيخ ش.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/7/2021
صورة الاعلان: للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب - في القاهرة مصر

للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار تويوتا هاي اس 13-15 راكب الباصات مكيفة ومعقمه ومزود بشبكه للحقائب بتكلفة مميزة لنقل العملاء .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

26/7/2021
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