(للإيجار)
|للايجار مكروباص هايس مكيفة وعلي مستوي عالي من الامان والتعقيم الكامل للرحلات المصيفية والعائلية الممتعة نوفرلك احدث موديلات الباصات السياحية وباسعار منخفضة للغاية من شركتنا شركتنا توفر لك جميع التنقل الى جميع الشواطئ الصيفية ورحلات اليوم الواحد ( الساحل الشمالى _العين السخنه _ الاسكندرية _ راس البر _ سفاجا _ الغردقه_ راس سدر) استأجر تويوتا هاى اس باسرع وقت للاستمتاع بعروض شركتنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01121759535
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|العنوان:
|4 عباس العقاد - مدينه نصر- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102978
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