للايجار مكاتب تجارية في خورفكان

(للإيجار)
|للايجار مكاتب تجارية فى خورفكان علي البحر مباشرة كورنيش خورفكان مكتب و حمام ومطبخ For rent commercial offices in Khorfakkan directly on the sea, Khorfakkan Corniche, office, bathroom and kitchen
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن
|التليفون:
|0528477781
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|العنوان:
|خورفكان- خورفكان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111807
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