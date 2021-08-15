للايجار مقر اداري بشارع فؤاد 350متر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للايجار مقر اداري بشارع فؤاد 350متر - في الإسكندرية مصر

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فرصه - مقر اداري 350م بشارع فؤاد - اسكندرية الدور الثالث عدد 2 اسانير بالعماره امن 24ساعه العماره بالكامل مراقبه بالكاميرت المقر 7 غرف + رسبيشن + 3 حمامات + مطبخ مقسم عدد 4 غرف + رسبشن + حمامين + مطبخ ثم طرقه 5م لتدخل الي عدد 3 غرف + حمام (منفصلين عن المكان ) عدد 3 حجره مكيفه - 2 خط تليفون ارضي جيد التهويه ونور ربنا طول اليوم تشطيب سوبر لوكس المكان بالكامل جيبسن بورد مطلوب شهرين تامين + شهر مقدم + شهر عموله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: يوسف
التليفون: 01222382217

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العنوان: شارع فؤاد- وسط
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 15,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/8/2021
رقم الإعلان: 2102563
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صورة الاعلان: للبيع بالاسكندريه معرض دورين اجمالي المساحه400 م بوسعيدمباشرالبيع من المالك - في الإسكندرية مصر

للبيع بالاسكندريه معرض دورين اجمالي المساحه400 م بوسعيدمباشرالبيع من المالك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

فرصه استثمارية متميزه جدا امتلك اكبر وارقي معرض بشارع بورسعيد باكثرموقع متميز وحيوي جدا مكون من دوري.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1,200,000 جنيه

15/8/2021
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