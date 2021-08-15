للايجار مقر اداري بشارع فؤاد 350متر

فرصه - مقر اداري 350م بشارع فؤاد - اسكندرية الدور الثالث عدد 2 اسانير بالعماره امن 24ساعه العماره بالكامل مراقبه بالكاميرت المقر 7 غرف + رسبيشن + 3 حمامات + مطبخ مقسم عدد 4 غرف + رسبشن + حمامين + مطبخ ثم طرقه 5م لتدخل الي عدد 3 غرف + حمام (منفصلين عن المكان ) عدد 3 حجره مكيفه - 2 خط تليفون ارضي جيد التهويه ونور ربنا طول اليوم تشطيب سوبر لوكس المكان بالكامل جيبسن بورد مطلوب شهرين تامين + شهر مقدم + شهر عموله