للايجار مقر اداري بشارع فؤاد 350متر

(للإيجار)
|فرصه - مقر اداري 350م بشارع فؤاد - اسكندرية الدور الثالث عدد 2 اسانير بالعماره امن 24ساعه العماره بالكامل مراقبه بالكاميرت المقر 7 غرف + رسبيشن + 3 حمامات + مطبخ مقسم عدد 4 غرف + رسبشن + حمامين + مطبخ ثم طرقه 5م لتدخل الي عدد 3 غرف + حمام (منفصلين عن المكان ) عدد 3 حجره مكيفه - 2 خط تليفون ارضي جيد التهويه ونور ربنا طول اليوم تشطيب سوبر لوكس المكان بالكامل جيبسن بورد مطلوب شهرين تامين + شهر مقدم + شهر عموله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|يوسف
|التليفون:
|01222382217
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|العنوان:
|شارع فؤاد- وسط
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|15,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102563
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1,200,000 جنيه