للايجار مفروش للبنات والطالبات شقة ٣غرف وصالة بالعباسية عبدة باشا قرب كلية

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تفاصيل الإعلان
للايجار مفروش للبنات والطالبات شقة ٣غرف وصالة بالعباسية بالقرب من كلية الهندسة.الدور الخامس.بها جميع ادوات المعيشة ٣ سرير.المطلوب ٣٥٠٠جنية.الاتصال باللواء احمد حجازي ٠١٠٠٦١١٨٤٩٩
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: لواء احمد حجازي
التليفون: ٠١٠٠٦١١٨٤٩٩

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العنوان: العباسية عبدة باشا- العباسية عبدة باشا بالقرب من كلية الهندسة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096020
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