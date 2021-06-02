للايجار مفروش للبنات والطالبات شقة ٣غرف وصالة بالعباسية عبدة باشا قرب كلية

(للإيجار)
|للايجار مفروش للبنات والطالبات شقة ٣غرف وصالة بالعباسية بالقرب من كلية الهندسة.الدور الخامس.بها جميع ادوات المعيشة ٣ سرير.المطلوب ٣٥٠٠جنية.الاتصال باللواء احمد حجازي ٠١٠٠٦١١٨٤٩٩
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|لواء احمد حجازي
|التليفون:
|٠١٠٠٦١١٨٤٩٩
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|العنوان:
|العباسية عبدة باشا- العباسية عبدة باشا بالقرب من كلية الهندسة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096020
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