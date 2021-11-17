للايجار مبني تجاري من ثلاث طوابق علي الشارع العام خورفكان

(للإيجار)
|للايجار مبني تجاري من ثلاثة طوابق بموقع جدا حيوي شارع عام ذو وجهة مميزة يصلح لنشاط تجاري مميز مثل مطعم فخم شركة مرموقة كافية براند للاستفسار يرجي الاتصال علي الرقم 0528477781 For rent an average commercial building consisting of three floors in a very vital location, a main street with a distinctive destination, suitable for a distinguished commercial activity such as a luxury restaurant, a prestigious company, a sufficient brand, for inquiries, please call 0528477781
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن
|التليفون:
|0528477781 - 0505677118
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|العنوان:
|خورفكان- خورفكان
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111810
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