للايجار مبنى قائم بمنطقة مصفح الصناعية يصلح لاي نشاط تجاري شارع عام

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار مبنى قائم بمنطقة مصفح الصناعية يصلح لاي نشاط تجاري شارع عام عدد اربع محلات وشبرتين وعدد12 مكتب بسعر مغري للتواصل:- بوحمدان 0557511102
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - مصفح
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/6/2020
رقم الإعلان: 2060896
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