(للإيجار)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار مبنى قائم بمنطقة مصفح الصناعية يصلح لاي نشاط تجاري شارع عام عدد اربع محلات وشبرتين وعدد12 مكتب بسعر مغري للتواصل:- بوحمدان 0557511102
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- مصفح
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060896
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