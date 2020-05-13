للايجار فيلا من المالك مباشرا مدينه شخبوط خمس غرف تشطيب ممتاز

(للبيع)
|للايجار فيلا من المالك مباشرا مدينه شخبوط حوض 16 الفيلا تتكون من 5 غرف ومجلس نساء ومجلس رجال وغرفه خادمه وغرفه غسيل وكراج الفيلا نظيفه تشطيب ممتاز الايجار السنوي( 135.000 ) للتواصل:- محمد عوض 0527333151 للتواصل:- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|13/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059468
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