(للبيع)
|للايجار فيلا منطقة الرحبة على ارض لحالها اول ساكن. تتكون من مجلس مع مغاسل وصالة داخلية كبيره ومطبخ وغرفة خادمة وعدد6 غرف ماستر نظيفة جدا مطلوب سنوى 170الف درهم 0527333151 0527255537
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الرحبه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111515
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل