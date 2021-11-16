للايجار فيلا منطقة الرحبة على ارض لحالها اول ساكن تتكون من مجلس مع مغاسل

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تفاصيل الإعلان
للايجار فيلا منطقة الرحبة على ارض لحالها اول ساكن. تتكون من مجلس مع مغاسل وصالة داخلية كبيره ومطبخ وغرفة خادمة وعدد6 غرف ماستر نظيفة جدا مطلوب سنوى 170الف درهم 0527333151 0527255537
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الرحبه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111515
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