(للإيجار)
|للايجار فيلا في مدينة شخبوط قريبة من الخدمات تشطيب ممتاز تتكون الفيلا من مجلسين وصاله وخمس غرف نوم ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل الايجار السنوي : 150 الف درهم للتواصل محمد عوض 0527333151 للتواصل اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057294
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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