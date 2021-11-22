للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط مدخل خاص تتكون من مجلس وصاله وخمس غرف نوم وم

(للإيجار)
|للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط مدخل خاص تتكون من مجلس وصاله وخمس غرف نوم ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل الإيجار السنوي 135000 0527333151 0527255537
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112251
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
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