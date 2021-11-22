للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط مدخل خاص تتكون من مجلس وصاله وخمس غرف نوم وم

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تفاصيل الإعلان
للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط مدخل خاص تتكون من مجلس وصاله وخمس غرف نوم ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن وغرفة غسيل الإيجار السنوي 135000 0527333151 0527255537
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112251
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