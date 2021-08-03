للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط دور واحد تتكون الفيلا من مجلس وصاله طعام وثل

(للإيجار)
|للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط دور واحد تتكون الفيلا من مجلس وصاله طعام وثلاث غرف ماستر ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن ومدخل خاص وحوش الإيجار السنوي ( 110.000درهم) للتواصل :- بوخالد 0527255537 للتواصل :- وحيد 0527333257
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- شخبوط
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101497
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل