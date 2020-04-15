للايجار فيلا سكنية منطقة الشهامة سبع غرف ماستر موقع مميز

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صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنية منطقة الشهامة سبع غرف ماستر موقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار فيلا سكنية منطقةالشهامة بها حوش صغير مع مدخل خاص .تتكون من عدد سبع غرف ماستر ومجلس وغرفة خدامه ومطبخ. مطلوب 110الف درهم. للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل:- اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشهامه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/4/2020
رقم الإعلان: 2057939
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