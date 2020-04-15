للايجار فيلا سكنية منطقة الشهامة سبع غرف ماستر موقع مميز

(للإيجار)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار فيلا سكنية منطقةالشهامة بها حوش صغير مع مدخل خاص .تتكون من عدد سبع غرف ماستر ومجلس وغرفة خدامه ومطبخ. مطلوب 110الف درهم. للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل:- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الشهامه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057939
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل