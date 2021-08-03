للايجار فيلا سكنية منطقة الرياض مستقله تسع غرف الدور الأرضي مجلسين وصالتين وملحق مطبخ رئيسي وغرفة خادمة ومخزن الدور الأول ست غرف نوم ماستر وصاله الروف مساحة واسعه الحوش مساحة واسعه مع مواقف الفيلا جديدة اول ساكن الإيجار السنوي ( 160.000 درهم) عقود حكومية للتواصل :- بوعامر 0556444556 للتواصل :- وحيد 0527333257