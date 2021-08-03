للايجار فيلا سكنية منطقة الرياض مستقله تسع غرف الدور الأرضي مجلسين وصالتين

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنية منطقة الرياض مستقله تسع غرف الدور الأرضي مجلسين وصالتين - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للايجار فيلا سكنية منطقة الرياض مستقله تسع غرف الدور الأرضي مجلسين وصالتين وملحق مطبخ رئيسي وغرفة خادمة ومخزن الدور الأول ست غرف نوم ماستر وصاله الروف مساحة واسعه الحوش مساحة واسعه مع مواقف الفيلا جديدة اول ساكن الإيجار السنوي ( 160.000 درهم) عقود حكومية للتواصل :- بوعامر 0556444556 للتواصل :- وحيد 0527333257
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/8/2021
رقم الإعلان: 2101508
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنية جنوب الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا سكنية جنوب الشامخه

(للإيجار)

- في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا سكنية في جنوب الشامخه ( مدينة الرياض ) الفيلا مكونه من : 5غرف ماستر + مجلسين + صاله + .
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمعين 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماست.
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع .مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .مجمع 3 فلل | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمعين 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماست.
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط دور واحد تتكون الفيلا من مجلس وصاله طعام وثل - في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط دور واحد تتكون الفيلا من مجلس وصاله طعام وثل

(للإيجار)

- في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا سكنية منطقة شخبوط دور واحد تتكون الفيلا من مجلس وصاله طعام وثلاث غرف ماستر ومطبخ وغرفة .
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم | زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي الفيلا الفخمة مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - 2 .
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف نوم | زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف نوم | زاوية وشارعين | المشرف أبوظبي الفيلا الفخمة مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - 2 .
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | جاكوزي | ساونا | معسكر ال نهيان أبوظبي= - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | جاكوزي | ساونا | معسكر ال نهيان أبوظبي=

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | جاكوزي | ساونا | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم.
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | جاكوزي | ساونا | معسكر ال نهيان أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | جاكوزي | ساونا | معسكر ال نهيان أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا فخمة | 9 غرف نوم | جاكوزي | ساونا | معسكر ال نهيان أبوظبي فيلا فخمة مكونة من : 9 غرف نوم.
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 3 غرف لكل فيلا | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: فيلا نشاط تجاري للايجار بموقع مميز جنوب الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

فيلا نشاط تجاري للايجار بموقع مميز جنوب الشامخه

(للإيجار)

- في أبو ظبي الإمارات

للايجار فيلا نشاط تجاري بموقع مميز في جنوب الشامخه مدينة الرياض حوض 1 مكونه من مجلسين وصاله و5غرف م.
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 أستديوهات شقة : غرفة - صالة .
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 استديوهات | شقة | شارع المرور أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 أستديوهات شقة : غرفة - صالة .
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا 7 غرف نوم | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا 7 غرف نوم | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا 7 غرف نوم | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف ماستر- مجلس - صالة طع.
القسم: 

اتصل

3/8/2021
صورة الاعلان: للبيع فيلا 7 غرف نوم | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا 7 غرف نوم | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا 7 غرف نوم | حمام سباحة | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا مكونة من : 7 غرف ماستر- مجلس - صالة طع.
القسم: 

اتصل

3/8/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager