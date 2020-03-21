للايجار فيلا سكنية منطقة الباهية ( البحر )٦ غرف ماستر

(للإيجار)
|للايجار فيلا سكنية منطقة الباهية ( البحر ) تتكون من عدد ٦ غرف ماستر ومجلس وغرفة خدامه ومطبخ وصالات . اول ساكن. مطلوب ( 125الف درهم شامل الماء والكهرباء ) للتواصل :- محمد عوض 0527333151 للتواصل :- عبدالمجيد 0527333157
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الباهيه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056543
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