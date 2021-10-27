للايجار فيلا سكنية مشروع الهيدراء غرفتين مجلسين ثلاث حمام مطبخ مخزن اول سا

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تفاصيل الإعلان
للايجار فيلا سكنية مشروع الهيدراء غرفتين مجلسين ثلاث حمام مطبخ مخزن اول ساكن الإيجار السنوي ( 55000 درهم) 0557511102 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الشهامه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/10/2021
رقم الإعلان: 2108796
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