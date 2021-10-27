للايجار فيلا سكنية مشروع الهيدراء غرفتين مجلسين ثلاث حمام مطبخ مخزن اول سا

(للإيجار)
|للايجار فيلا سكنية مشروع الهيدراء غرفتين مجلسين ثلاث حمام مطبخ مخزن اول ساكن الإيجار السنوي ( 55000 درهم) 0557511102 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشهامه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108796
(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للشراء (مطلوب))- في أبو ظبي الإمارات
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