(للإيجار)
|للايجار فيلا سكنية مدينه محمد بن زايد ست غرف تشطيب راقي تتكون من الدور الارضي مجلس ومغاسل وحمام بالاضافه الي مطبخ وغرفه وحمام منفصل تحت الدرج الدور الأول اربع غرف غرفتين ماستر وغرفتين حمام مشترك الدور الثاني غرفه ماستر مع غرفه غسيل ملابس وايضا مدخل منفصل ومضلات لمواقف السيارات الايجار السنوي( 140.000 ) للتواصل:- محمد عوض 0527333151 للتواصل:- اليازية 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059471
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