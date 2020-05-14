للايجار فيلا سكنية مدينه محمد بن زايد ست غرف تشطيب راقي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنية مدينه محمد بن زايد ست غرف تشطيب راقي - في أبو ظبي الإمارات

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للايجار فيلا سكنية مدينه محمد بن زايد ست غرف تشطيب راقي تتكون من الدور الارضي مجلس ومغاسل وحمام بالاضافه الي مطبخ وغرفه وحمام منفصل تحت الدرج الدور الأول اربع غرف غرفتين ماستر وغرفتين حمام مشترك الدور الثاني غرفه ماستر مع غرفه غسيل ملابس وايضا مدخل منفصل ومضلات لمواقف السيارات الايجار السنوي( 140.000 ) للتواصل:- محمد عوض 0527333151 للتواصل:- اليازية 0526988864
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/5/2020
رقم الإعلان: 2059471
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