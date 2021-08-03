للايجار فيلا سكنية جنوب الشامخه

(للإيجار)
|للايجار فيلا سكنية في جنوب الشامخه ( مدينة الرياض ) الفيلا مكونه من : 5غرف ماستر + مجلسين + صاله + ملاحق خارجيه للاستفسار ج/ 0557727221
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكسبو الامارات العقاريه
|التليفون:
|0557727221
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|العنوان:
|ابوظبي - جنوب الشامخه- الامارات العربيه المتحده - ابوظبي - جنوب الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101591
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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