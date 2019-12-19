للايجار فيلا سكنية اول ساكن منطقة محمد بن زايد سبع غرف ماستر

(للإيجار)

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صورة الاعلان: للايجار فيلا سكنية اول ساكن منطقة محمد بن زايد سبع غرف ماستر - في أبو ظبي الإمارات

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار فيلا سكنية اول ساكن منطقة محمد بن زايد تتكون الفيلا من سبع غرف ماستر ومجالس وصالات ومطبخين وغرفة خادمة وحوش ومدخل خاص الايجار السنوي ( 170.000 درهم ) للتواصل محمد عوض 0527333151 للتواصل عبد المجيد 0527333157
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/12/2019
رقم الإعلان: 2045750
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