للايجار فيلا سكنية اول ساكن منطقة محمد بن زايد سبع غرف ماستر

(للإيجار)
|السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للايجار فيلا سكنية اول ساكن منطقة محمد بن زايد تتكون الفيلا من سبع غرف ماستر ومجالس وصالات ومطبخين وغرفة خادمة وحوش ومدخل خاص الايجار السنوي ( 170.000 درهم ) للتواصل محمد عوض 0527333151 للتواصل عبد المجيد 0527333157
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045750
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145,000 درهم
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