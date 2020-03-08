للايجار فيلا جديده اول ساكن منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) سبع غرف نوم

(للإيجار)
|للايجار فيلا سكنية منطقة الرياض ( جنوب الشامخة ) سبع غرف نوم الفيلا تتكون من دورين وملحق ويوجد بها مجالس وصالات وسبع غرف نوم ومطبخ وغرفة خادمة ومخزن الفيلا جديدة اول ساكن الايجار السنوي ( 145.000 درهم ) للتواصل:- محمد عوض 0527333151 للتواصل :- اليازيه 0526988864
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055354
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