للايجار فانH1لتوصيلات المطار

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تفاصيل الإعلان
للايجار فانH1لتوصيلات المطار احجزH1ليموزين مصر توصيلك|استقبالك مطارات استئجر فان اتش وان ليموزين المطار اجرمع ليموزين مصر فان اتش وان من المطار الي اي مكان فندقك او الي البيت اجرليموزين مصربخصم يصل20% علي توصيلات واستقبالات المطار فان H1للايجار لتوصيل واستقبال المطارات بخصم يصل الي 20% علي جميع الرحلات السياحية والتنقل الجماعى خلال شهر ديسمبر وبمناسبة رأس السنة لدينا سائقين مدربين علي اعلي مستوى ولديهم خبرة واسعة ودارية بكامل الطرق
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Amira Ahmed
التليفون: 01101737711

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العنوان: Flat 211, Floor 2, Banks Complex- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/12/2021
رقم الإعلان: 2116822
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العنوان:

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القسم: 

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24/12/2021
صورة الاعلان: تأجير تويوتا هاي اس للسفر - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/12/2021
صورة الاعلان: ايجار الملكة هيونداي H1 العائلية - في القاهرة مصر

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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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24/12/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

800 جنيه

23/12/2021
صورة الاعلان: ايجار تويوتا لاند كروزر - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاند كروزر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا لاند كروزر افضل السيارات في الشرق الاوسط بأقل اسعار في مصر استأجر تويوتا لاند كروزربالس.
العنوان:

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القسم: 

4,500 جنيه

23/12/2021
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