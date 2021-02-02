(للإيجار)
|للايجار شقه مفروشه بمدينه نصر بموقع متميز بجوار سيتي ستارز مباشره دور أرضي مكونه من2نوم-ريسبشن- حمام مطبخ كامل بجميع الأجهزه الكهربائيه ومكيفه بجميع الكماليات بفرش جديد مطلوب فاليوم 650جنيه للمزيد من المعلومات يمكنك الأتصال بنا علي01153339609
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمارت
|التليفون:
|01153339609
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|العنوان:
|مدينه نصر- مدينه نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082464
2,360,000 جنيه
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